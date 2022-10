Zoe Bäckstedt begint in Kermiscross Ardooie aan veldritseizoen

Zoe Bäckstedt zal binnenkort weer het veld induiken voor het begin van haar veldritseizoen. De 18-jarige Britse alleskunner zal over exact twee weken aan de start verschijnen van de Kermiscross van Ardooie.

Bäckstedt was goed twee weken geleden nog de grote slokop op het WK wegwielrennen voor junioren in het Australische Wollongong. De zeer beloftevolle renster kroonde zich aan de andere kant van de wereld tot wereldkampioene in het tijdrijden én op de weg. De piepjonge Britse heeft echter niet veel tijd om na te genieten van haar prestaties op de weg, want over twee weken zal ze alweer het veld induiken voor haar crosscampagne.

Op donderdag 20 oktober zal ze deelnemen aan de Kermiscross van Ardooie, een veldrit van C2-niveau in het West-Vlaamse Ardooie. Over haar verdere crossprogramma wil haar ploeg EF Education-TIBCO-SVB nog niet uitweiden. Ze zal dit jaar wel ‘een meer strategisch programma afwerken, om zo de balans te vinden tussen koersen en rusten’. Ze zal dit jaar de (internationale) kampioenschappen betwisten in de U23-categorie.

Bäckstedt kende vorig seizoen een zeer succesvolle passage in het veld. Zo werd ze in het Amerikaanse Fayetteville onder meer wereldkampioen bij de junioren, maar ze liet zich ook al zien tussen de profs. Zo won ze de Ethias Cross van Essen, reed ze in Meulebeke en Gullegem naar het podium en werd ze al vierde in de zware klimcross van Gavere.