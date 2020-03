Zo overleef je een periode zonder wielrennen – Deel 2

Het dagelijks leven komt langzaam maar zeker tot stilstand door het coronavirus. Zo ook onze belangrijkste bijzaak in het leven: de koers. Verschillende wedstrijden duikelen over elkaar heen met afgelastingen en opschortingen, bijvoorbeeld de Giro d’Italia, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik. Kortom: hoe overleef je deze coronavirus-periode zonder koers? WielerFlits zet de opties op een rij. In deze tweede uitgave raden we een aantal podcasts aan.

Allereerst willen we onze community natuurlijk op het hart drukken om de getroffen maatregelen door het RIVM zo goed en zo veel mogelijk op te volgen. Inmiddels mag duidelijk zijn dat het coronavirus voor een crisis zorgt en we er met z’n allen goed aan doen om het probleem zo veel mogelijk in te dammen, tot er een oplossing is. Het wielrennen ligt in ieder geval de komende weken stil en mogelijk zelfs nog langer dan dat. Dat betekent ook direct dat de nieuwsvoorziening een stuk minder divers zal zijn. Wij gaan toch proberen om je door deze periode heen te slepen. De koers is immers van ons.

De Podcasts

De Rode Lantaarn

De Rode Lantaarn is een van de bekendere wielerpodcasts. In De Rode Lantaarn komen hosts Jonne Seriese, Willem Dudok en Tim de Gier regelmatig met voor- en nabeschouwingen op de grote wielerklassiekers en -rondes. Voor de mensen die in deze koersloze periode besloten hebben om oude klassiekers terug te kijken, biedt deze podcast soelaas. Jonne, Willem en Tim hebben vermoedelijk uitgebreid nabeschouwd op deze koers! En dat op de voor hen kenmerkende manier: alsof jij zelf met wielervrienden in het café zit, onder het genot van een gerstenatje.

Maar De Rode Lantaarn heeft meer. In de winterspecials schuiven wielrenners regelmatig aan om met de mannen van De Rode Lantaarn in een informele setting te praten over hun profbestaan. Aanrader is de special met Annemiek van Vleuten, waarin zij uitgebreid vertelt over de haar winter in Colombia.

Arriere de la Course

Arriere de la Course is lullen over de koers, zoals jij dat zelf ook zou doen. Michiel Beemster, Wilco Kenter en Peter Koning praten in Arriere de la Course op leuke wijze over zaken in en naast de koers. Wielerliefhebbers pur sang, die net als jij geen genoeg kunnen krijgen van de koers. Ook zij vallen in een zwart gat. Maar wees gerust: de eerste podcast over het coronavirus kwam vorige week al uit!

The Move

The Move is de podcast van Lance Armstrong. Hoewel Armstrong verbannen is uit de wielersport, volgt de Texaan de sport nog altijd op de voet. In The Move spuit Armstrong zijn mening zoals we dat van hem in zijn vergane jaren gewend waren. Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin… Armstrong heeft een sterke mening over ze. “I’ve never seen power like this”, zei Armstrong over de prestatie van Van der Poel vorig jaar in de Amstel Gold Race. De podcast is helaas niet te beluisteren op Spotify, maar wel op iTunes en via SoundCloud.

Kop over Kop

De Kop over Kop-podcast is de eerste podcast van Eurosport die in dit lijstje voorbijkomt. Host Sander Valentijn laat in Kop over Kop elke keer andere Eurosport-commentatoren aanschuiven, van Bobbie Traksel en Stef Clement tot Jeroen Vanbelleghem en Jan Hermsen. Deze combinaties zorgen voor veel mooie anekdotes en discussies over de koers. Interessant, want deze mannen weten als insiders waar ze het over hebben.

Live Slow Ride Fast

Live Slow Ride Fast is de podcast van Laurens ten Dam en Stefan Bolt. In geen andere podcast wordt de dynamiek tussen renners in de wielerwereld zo goed weergeven als in Live Slow Ride Fast. Als oud-renner kent Ten Dam zijn tafelgasten vaak van haver tot gort, wat voor heel open gesprekken zorgt. Het gevolg: een lekker wegluisterende podcast, waarin men veel te weten komt over de wielerwereld áchter de schermen.

In januari bracht de Live Slow Ride Fast-podcast de Dénia Tapes uit met Greg Van Avermaet, Fabio Jakobsen en Marianne Vos. Vooral de podcast met Fabio Jakobsen is aan te raden: daarin vertelt hij openhartig over de hiërarchie binnen Deceuninck-Quick Step, ook wel The Wolfpack. Natuurlijk is er veel meer: ook Sam Oomen, Johnny Hoogerland, Ramon Sinkeldam en Tom Dumoulin schoven al eens aan bij Ten Dam.

WielerFlits Podcast

Ook WielerFlits heeft een eigen podcast. Als jij – net als menig andere wielerliefhebber – thuis op de bank zit en met weemoed terugdenkt aan de koers, dan schiet deze podcast jou te hulp. Waar podcasts als De Rode Lantaarn en Arriere de la Course juist gezellige koersbeleving ná de koers bieden, biedt de WielerFlits Podcast extra verdieping over de wedstrijd, zoals in de podcast over de Giro d’Italia hieronder.

Naast uitgebreide voor- en nabeschouwingen zijn er ook de FlitsAnalyses na afloop van de koers en WielerFlits Crosspraat, waarin Maxim Horssels en Nico Dick de cross uitgebreid analyseren!

The Bradley Wiggins Show by Eurosport

Net als Lance Armstrong heeft ook Bradley Wiggins een uitgesproken mening. Eurosport besloot de Brit, die in 2012 de Tour de France op zijn naam schreef, aan zich te binden en uit deze samenwerking kwam The Bradley Wiggins Show by Eurosport gerold, waarin Wiggins uitgebreid zijn visie op de wielerwereld deelt met de luisteraars.

Er verschijnt niet heel vaak een nieuwe podcast, maar niet geheel toevallig kwam er deze week een nieuwe uit. Wiggins neemt daarin bijna drie kwartier de tijd om te vertellen over het coronavirus. Daarin leverde de oud-coureur felle kritiek op de organisatie van Parijs-Nice. “Het leek wel alsof we aan het vieren waren dat we een grote wielerwedstrijd reden, terwijl het coronavirus overal om ons heen heel serieus begon te worden”, waren enkele van zijn harde woorden.

Heb je aanvullende tips? Laat ze achter in de reacties!