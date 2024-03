woensdag 6 maart 2024 om 19:14

ZLM Tour presenteert etappeschema met waaiergevaar

De ZLM Tour wordt in 2024 verreden van 5 tot en met 9 juni, en de organisatie heeft inmiddels het etappeschema geopenbaard. De rittenkoers begint met een individuele tijdrit van 13 kilometer in het Zeeuwse Westkapelle, waarna er vier vlakke ritten wachten. Olav Kooij is de titelverdediger.

Westkapelle is eerder in 2017 de startplaats geweest van de ZLM Tour. Destijds toonde een nog relatief onbekende Primoz Roglic zich de sterkste in de proloog in het Zeeuwse dorp. Een dag later trekt het peloton opnieuw door Zeeland. Die dag start de etappe in Middelburg en wordt er gefinisht in Wissenkerke. De organisatie verwacht hier een waaierkoers en belooft ook passages over de kasseistrook van Geersdijk.

Na de twee etappes in Zeeland, gaat de ZLM Tour verder in Brabant en Limburg. Op vrijdag start de derde rit in Schijndel en rijdt het peloton naar het Limburgse Buchten. In het weekend trekken de renners door West-Brabant, met op zaterdag start en finish in Roosendaal en zondag in Oosterhout. Vorig jaar ging de etappezege in Roosendaal naar Arvid de Kleijn, terwijl in Oosterhout Olav Kooij naar de zege sprintte.

Vijf WorldTeams

Inmiddels zijn ook de namen van de eerste deelnemende teams bekend. WorldTeams Visma | Lease a Bike, Team dsm-firmenich PostNL, Alpecin-Deceuninck, Astana Qazaqstan en Intermarché-Wanty zijn al ingeschreven. Verder zijn ook ProTeams Tour de Tietema-Unibet, Flanders-Baloise, Bingoal WB, Burgos-BH, VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, Tudor, Corratec-Vini Fantini en Polti-Kometa van de partij.