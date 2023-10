woensdag 4 oktober 2023 om 14:56

ZLM Tour herdenkt Wouter Weylandt met start bij monument in Middelburg

De ZLM Tour herdenkt volgend jaar Wouter Weylandt met een etappestart in Middelburg. Het startschot van de tweede rit (op 6 juni) zal klinken op de Dam, bij het monument ter nagedachtenis van de in 2011 overleden Weylandt. Het monument is in Middelburg geplaatst, omdat de Belg daar in 2010 een ritzege in de Giro d’Italia boekte.

Weylandt behaalde op 10 mei 2010 zijn eerste overwinning in een grote ronde. Bijna een jaar later overleed hij na een harde valpartij in diezelfde Giro d’Italia. In 2012 werd een herdenkingsmonument onthuld in de hoofdstad van de provincie Zeeland. “Het is mooi dat we nu voor de deur van het Provinciehuis starten en zo een stukje wielergeschiedenis in ere houden en de herinnering aan Wouter Weylandt levend”, reageert Sportgedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Middelburg is niet de eerste Zeeuwse stad die de ZLM Tour ontvangt. “Zeeland is een wielerminnende provincie en Middelburg een stad van naam. Wij zijn er trots op dat we op de prachtige locatie in het schitterende historische centrum mogen starten”, aldus Joost van Wijngaarden namens de organisatie.

De ZLM Tour staat op het programma van 5-9 juni 2024. De rest van het parcours wordt op een later moment bekendgemaakt. Afgelopen seizoen was Olav Kooij voor het tweede jaar op rij de eindwinnaar.