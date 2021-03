ZLM Tour 2021 gaat van start met sprintetappe in Kapelle

De ZLM Tour (9-13 juni) zal dit jaar vertrekken vanuit de gemeente Kapelle. Het centrum van Kapelle zal op woensdag 9 juni het decor worden van een heuse sprintetappe in de avond, waarbij ook de dorpskern Wemeldinge in het parcours is opgenomen.

De ZLM Tour begon in het verleden altijd met een proloog, maar zal in 2021 dus beginnen met een rit voor de rappe mannen. “We willen de ultieme voorbereidingswedstrijd voor sprinters zijn op de Tour de France”, legt Niels Geven, projectleider van de ZLM Tour namens organisator Libéma, uit. “Dan moet je ook zorgen dat je een programma hebt wat dit weerspiegelt.”

“Met de sprintetappe rijden we acht keer een lokale ronde van ruim twaalf kilometer met elke twee rondes een tussensprint”, aldus Geven. “Op deze manier zorgen we voor extra beleving voor zowel de renners als het publiek.” De organisatie zal uiteraard wel voldoen aan alle, op dat moment geldende, veiligheidsvoorschriften.

Jubileum

Burgemeester Fons Naterop is maar wat blij dat de ZLM Tour naar Kapelle trekt. “In 2020 bestond de gemeente vijftig jaar, maar door het coronavirus hebben we het niet kunnen vieren zoals we dit voor ogen hadden.” Wethouder Jon Herselman: “Met de komst van de ZLM Tour willen we in 2021 op een sportieve manier ons vijftigjarig jubileum vieren.”

De ZLM Tour (2.PRO) zou vorig jaar voor de 33e keer verreden worden, maar de meerdaagse rittenkoers door Zuid-Nederland werd vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus afgelast. In 2019 ging de wedstrijd wel gewoon door en toen ging de eindzege naar Mike Teunissen.