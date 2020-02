Zilver Jan-Willem van Schip op omnium, Benjamin Thomas wereldkampioen zaterdag 29 februari 2020 om 19:40

Jan-Willem van Schip heeft op het WK baan in Berlijn zilver gepakt op het omnium. De Nederlander moest in de strijd om de wereldtitel zijn meerdere erkennen in Benjamin Thomas, die een klasse apart was.

Dit bericht wordt aangevuld.

Omnium – mannen

Benjamin Thomas

Jan-Willem van Schip

Matthew Walls