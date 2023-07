Zieke Charlotte Kool gaat niet meer van start in Baloise Ladies Tour

Charlotte Kool zal vandaag geen vijfde zege boeken in de Baloise Ladies Tour. De 24-jarige renster van Team dsm-firmenich is ziek en zal dan ook niet aan de start verschijnen van de slotrit van en naar Deinze.

Kool was de voorbije dagen de grote slokop in de Baloise Ladies Tour. De sprintster won de proloog en was ook afgetekend de snelste in de eerste drie (sprint)etappes. Alleen in de individuele tijdrit in en rond Knokke-Heist (19e) slaagde ze er niet in om te winnen.

Kool werd vervolgens in de nacht van zaterdag op zondag ziek en zal dan ook niet in actie komen in de slotrit van de Belgische meerdaagse. De pijlsnelle Nederlandse stond nog vijfde in het algemeen klassement, op 1:05 van haar landgenote Lucinda Brand.

Wat met de Tour de France Femmes?

De kopvrouw van Team dsm-firmenich zal nu thuis uitzieken en herstellen. De grote vraag is of ze straks op tijd weer topfit is voor de start van de Tour de France Femmes. De tweede editie van deze meerdaagse wielerkoers begint op zondag 23 juli. Kool moet in de Tour de France voor vrouwen een van de uitdagers worden van Lorena Wiebes in de sprintetappes.