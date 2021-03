Zieke Andreas Kron staakt de strijd in Ronde van Catalonië

Andreas Kron zal de Ronde van Catalonië 2021 niet uitrijden. De jonge Deen van Lotto Soudal, ritwinnaar in Calella, is ziek en kneep in de vierde etappe naar Port Ainé vroegtijdig in de remmen, zo laat zijn werkgever weten via Twitter.

Kron, die bezig is aan zijn eerste jaar bij WorldTour-formatie Lotto Soudal, boekte maandag nog de grootste overwinning uit zijn nog jonge profcarrière. In badplaats Calella wist de explosieve Deen in een sprint af te rekenen met medevluchters Luis Léon Sánchez, Rémy Rochas en Lennard Kämna.

Een dag later mocht Kron als leider beginnen aan de individuele tijdrit rond Banyoles, maar de jonge coureur wist niet boven zichzelf uit te stijgen en moest de leiderstrui al na één dag inleveren bij João Almeida. Kron stond na drie etappes 75e in het klassement, op een kwartier van de huidige lijstaanvoerder Adam Yates.

De koersradio van de Ronde van Catalonië meldde eerder vandaag ook al de opgaves van Karel Vacek (de Tsjech van Qhubeka ASSOS en rode lantaarn) en Alexander Evans (Intermarché-Wanty-Gobert). Die laatste zat gisteren nog mee in de vroege ontsnapping.