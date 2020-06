Zeven WT-teams in Poitou-Charantes ondanks clash met Tour vrijdag 5 juni 2020 om 16:55

De Tour du Poitou-Charantes lijkt weinig hinder te ondervinden van de botsing op de kalender met de Tour de France. De Franse vierdaagse ontvangt van 27-30 augustus namelijk zeven WorldTour-ploegen. Dat waren er vorig jaar slechts twee.

De organisatie van de vierdaagse heeft de 21 deelnemende ploegen bekendgemaakt, waaronder zeven van het hoogste niveau. Naast de thuisploegen uit de WorldTour (AG2R La Mondiale, Cofidis en Groupama-FDJ) zijn dat ook Astana, CCC, Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal.

De aanwezige ProTeams zijn Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic, Bardiani-CSF, B&B Hotels-Vital Concept, Caja Rural-Seguros RGA, Circus-Wanty Gobert, Fundación Orbea, Nippo-Delko One Provence, Rally Cycling, Riwal Readynez, Total Direct Energie en Uno-X. Met Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole en St Michel-Auber 93 staan twee continentale teams aan de start.

Het parcours bestaat uit vijf ritten, want op de derde dag zijn een rit-in-lijn (in de ochtend) en een individuele tijdrit (in de middag) gepland.

Aanvankelijk stond de Tour du Poitou-Charantes op de kalender van 25-28 augustus, maar vanwege de coronacrisis is de ronde in het westen van Frankrijk een paar dagen opgeschoven. Wel botst de rittenkoers op 29 en 30 augustus met de Tour de France, die dan start in Nice.