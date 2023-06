Zesde etappe Ronde van Zwitserland ingekort door rotslawine

De organisatie van de Ronde van Zwitserland heeft noodgedwongen de zesde etappe in moeten korten door een rotslawine. De start van de etappe zou plaatsvinden in La Punt, de finishplaats van gisteren, maar is verplaatst naar het plaatsje Chur. De etappe telde oorspronkelijk 217 kilometer, maar is nu nog maar 146 kilometer lang.

Ook de beklimmingen van de Albulapas, (8,9 km aan 6,8%), die door de lawine niet toegankelijk is, en de Lantsch (7,5 km aan 7,5%) zijn geschrapt. De start van de etappe is daarnaast uitgesteld en vindt pas om 12.30 plaats. De renner zullen nu per bus verplaatst moeten worden naar de start.

Het restant van de etappe naar Oberwil-Lieli blijft ongewijzigd. Het peloton wacht een heuvelachtige finale met een lastige aankomst van 2,5 kilometer aan 6,7%.

⚠️START 6. ETAPPE IN CHUR⚠️Official Statement of TdS Organisation regarding rock avalanche in Brienz (GR) pic.twitter.com/2aUjo6VCgW — Tour de Suisse (@tds) June 16, 2023