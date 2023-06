Zesde etappe Ronde van Zwitserland geneutraliseerd, peloton legt alleen laatste 20 kilometer af

Door het overlijden van Gino Mäder zal de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland geneutraliseerd worden. De renners zullen alleen de laatste twintig kilometer in groep afleggen. Dat maakte koersdirecteur Olivier Senn bekend in een statement namens de organisatie.

Een zichtbaar aangeslagen Senn stond de pers te woord over hoe de etappe zou plaatsvinden. “Het is de slechtst mogelijke uitkomst. We zijn allemaal teneergeslagen. Hij was een fantastisch mens en renner, hij heeft het niet verdiend om de wereld zo te verlaten. We willen de herinnering aan Gino graag eren. Dat is voor vandaag alles waar het om draait”, zei hij.

De renners zullen nu alleen de laatste twinting kilometer van het geplande parcours geneutraliseerd afleggen ter ere van Mäder. “Wat we nu gaan doen is een memory ride op het laatste deel van het parcours”, legde Senn uit. “We starten niet vanuit Chur, maar de startlocatie is nog onbekend. Vanaf de start rijden we als groep naar de finish. Er worden echter nog plannen gemaakt, als we meer weten maken we dat bekend”, besloot hij.