Zesdaagse Rotterdam maakt eerste koppels bekend

De eerste koppels zijn bekend van de Wooning Zesdaagse, die in december in Rotterdam wordt gehouden. Maikel Zijlaard verschijnt samen met Roy Pieters aan de start en Philip Heijnen vormt een team met Vincent Hoppezak. Ook Niki Terpstra komt weer naar Rotterdam Ahoy.

Zijlaard, op de weg uitkomend voor SEG Racing Academy, gaat op voor zijn derde optreden bij de elite in de Rotterdamse zesdaagse. De jonge Rotterdammer, die vorige maand 22 jaar werd, wordt bijgestaan door Pieters. Met Hoppezak is nog een renner uit de regio Rotterdam aangekondigd; met Heijnen, met wie hij vorig jaar nog een koppel vormde in de beloftenzesdaagse, mag hij het nu voor het eerst bij de elite laten zien.

De koppelgenoot van Terpstra wordt later bekendgemaakt. De Wooning Zesdaagse in Rotterdam staat voor 7-12 december op de agenda.