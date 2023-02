Zes WorldTeams, waaronder Team DSM, aan de start van Tro-Bro Léon

De organisatie van de Tro Bro-Léon (1.Pro) kan dit jaar rekenen op de aanwezigheid van zes WorldTeams. Zo zullen Team DSM en Intermarché-Circus-Wanty op zondag 7 mei aan de start verschijnen van de eendagskoers door het westen van Bretagne, die bekendstaat om zijn onverharde wegen.

Met Team DSM, Intermarché-Circus-Wanty en de Franse ploegen AG2R Citroën, Arkéa-Samsic, Cofidis en Groupama-FDJ staan er straks zes ploegen van de hoogste wielerafdeling aan het vertrek van de Tro Bro Léon. Vorig jaar deden er eveneens zes WorldTeams mee aan de Franse koers. Team DSM stond overigens nog niet eerder op de startlijst.

De organisatie is er verder in geslaagd om twaalf ProTeams te strikken. Zo zijn de Belgische teams Lotto Dstny, Team Flanders-Baloise en Bingoal WB van de partij, evenals TotalEnergies, Uno-X en Q36.5 Pro Cycling. St Michel-Mavic-Auber93, Nice Métropole Côte d’Azur en CIC U Nantes Atlantique zijn dan weer de continentale ploegen met een uitnodiging.

Vorig jaar ging de zege in de Tro-Bro Léon naar Hugo Hofstetter. De rappe Fransman van Arkéa-Samsic versloeg Luca Mozzato in een sprint-à-deux. Connor Swift, in 2021 zelf winnaar van de Tro-Bro Léon, maakte het feestje voor Arkéa-Samsic compleet door als derde over de streep te komen.

Deelnemende ploegen aan Tro-Bro Léon 2023 (7 mei)

WorldTeams

AG2R Citroën

Arkéa-Samsic

Cofidis

Groupama-FDJ

Intermarché-Circus-Wanty

Team DSM

ProTeams

Bingoal WB

Burgos-BH

Caja Rural-Seguros RGA

Equipo Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Human Powered Health

Israel-Premier Tech

Lotto Dstny

Q36.5 Pro Cycling

Team Flanders-Baloise

TotalEnergies

Uno-X

Continental-teams

CIC U Nantes Atlantique

Nice Métropole Côte d’Azur

St Michel-Mavic-Auber93