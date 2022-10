Zeldzame nederlaag teamsprinters op WK: “Deze komt wel binnen”

Er is een einde gekomen aan de winnende reeks van de Nederlandse mannen op het onderdeel teamsprint tijdens het WK baanwielrennen. In Saint-Quentin-en-Yvelines bij Parijs werden Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland in de finale geklopt door Australië. “Nu zit het een keer tegen”, is de conclusie van Van den Berg voor de camera van de NOS.

De laatste vier WK-titels op de teamsprint gingen naar Nederland, maar Van den Berg, Lavreysen en Hoogland konden daar dus geen streak van vijf van maken. “Ik weet ook even niet de juiste woorden te vinden. Het is de eerste nederlaag sinds lange tijd. Het zit nu een keer tegen, maar ik zie geen beren op de weg”, aldus Van den Berg, die zijn kansen niet optimaal kon verdedigen. “Ik ben zes weken geleden een eerste keer door mijn rug gegaan en twee weken terug voor een tweede maal.”

“Het is een opsomming van omstandigheden dat het nu even niet lekker loopt. Ik kon niet mijn gewenste bijdrage leveren. De mannen hebben fantastisch gereden, maar een team is zo sterk als de zwakste schakel. Dat was ik nu. Het is nu zaak om weer terug te knokken en mezelf te bewijzen aan die mannen. Er is een verklaring voor mijn mindere presteren, maar daar hou ik niet van. Ik heb er alles aan gedaan en gestreden tot het bittere eind.”

Lavreysen baalt uiteraard van de zeldzame nederlaag, maar blijft optimistisch. “Het is natuurlijk balen. We willen graag laten zien wat er in zit, maar we hebben er wel voor gestreden. Het ging ook steeds iets beter en sneller, maar dat was bij Australië helaas ook het geval. Ik denk dat we heel erg tevreden mogen zijn met de tijden die we nu laten zien. Dat Australië hier in 16,9 (seconden, red.) start, is heel erg bijzonder. We gaan hier samen weer hard aan werken en dan willen we volgend jaar weer met de regenboogtrui staan.”

“Het is alleen maar goed dat we een keer op onze flikker krijgen”

Hoogland heeft, ondanks de vervelende uitkomst, genoten van de strijd met de Australiërs. “We hadden er alle vertrouwen in dat Roy er zou staan en hij stond er ook prima. Ik heb uiteindelijk echt genoten van het niveau op dit WK. Ik kreeg kippenvel toen ik Australië de eerste kwalificatie zag rijden. Ik kreeg toen pas zin om voor het goud te strijden. We hadden er nog steeds alle vertrouwen in dat we als team goud konden pakken.”

“Ik heb er aan het begin van het jaar bewust voor gekozen om op dit WK niet super te zijn”, vervolgt Hoogland. “Ik wilde bewust wat afstand pakken. Ik wil het dan ook zeker niet zomaar bij Roy neerleggen. We hadden er vertrouwen in, maar helaas. Het was alsnog een prachtige strijd en het is alleen maar goed dat we ook een keer op onze flikker krijgen. Daar worden we weer hard van.”