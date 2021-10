Zege in Eurode Omloop blijkt beslissend: Bart Lemmen eindwinnaar Topcompetitie 2021

Bart Lemmen is zondag gekroond tot eindwinnaar van de Schwalbe Topcompetitie 2021. De renner van WV West-Frisia werd in de Omloop van de Braakman dertiende, wat precies genoeg bleek. Coen Vermeltfoort werd namelijk achtste en kwam daardoor op gelijke hoogte qua punten, maar in dat geval krijgt de winnaar van een Topcompetitie-manche voorrang.

De overwinning van Lemmen in de Eurode Omloop, die hem 100 punten opleverde, is daardoor beslissend in de eindstand van de Schwalbe Topcompetitie dit jaar. Verder sprokkelde de clubrenner punten in de Omloop van Valkenswaard (60 punten) en de Omloop van de Braakman (22 punten). Zijn totaal kwam daardoor op 182 punten na vier manches.

Coen Vermeltfoort reed in september de Antwerp Port Epic en liet daarvoor de Eurode Omloop schieten, waardoor hij puntloos bleef die koers. In de Omloop der Kempen (80 punten), Valkenswaard (70 punten) en de Braakman (32 punten) reed de kopman van VolkerWessels wel in de punten. Zijn totaal kwam daardoor ook op 182 punten, maar Vermeltfoort won niet in deze Topcompetitie-reeks en dus trekt hij aan het kortste eind.

Achter Lemmen en Vermeltfoort wist Stan Van Tricht (SEG Racing Academy) de derde plaats op de eisen in de eindstand van de Topcompetitie. Hij scoorde 130 punten. Jasper de Laat (T.W.C Tempo-Hoppenbrouwers-Viro) werd vierde met 121 punten en Hidde van Veenendaal (WV De Jonge Renner) vijfde met 114 punten.

Schwalbe Topcompetitie 2021

Eindstand Algemeen Klassement

1. Bart Lemmen (WV West-Frisia) – 182 punten

2. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels) – 182 punten

3. Stan Van Tricht (SEG Racing Academy) – 130 punten

4. Jasper de Laat (T.W.C Tempo-Hoppenbrouwers-Viro) – 121 punten

5. Hidde van Veenendaal (WV De Jonge Renner) – 114 punten

6. Rick Ottema (Metec-Solarwatt) – 102 punten

7. Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels) – 100 punten

8. Roy Eefting (WV De Kannibaal) – 100 punten

9. Jesper Rasch (SEG Racing Academy) – 92 punten

10. Martijn Budding (BEAT Cycling) – 88 punten

Eindstand Jongerenklassement

1. Stan Van Tricht (SEG Racing Academy) – 130 punten

2. Hidde van Veenendaal (WV De Jonge Renner) – 114 punten

3. Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels) – 100 punten

Eindstand Clubklassement

1. Bart Lemmen (WV West-Frisia) – 182 punten

2. Jasper de Laat (T.W.C Tempo-Hoppenbrouwers-Viro) – 121 punten

3. Jarne Van Grieken (Acrog-Tormans) – 60 punten

Eindstand Bergklassement

1. Thijs de Lange (Metec-Solarwatt) – 30 punten

2. Bart Lemmen (WV West-Frisia) – 20 punten

3. Robin Löwik (Allinq-Krush-IJsselstreek) – 16 punten

Eindstand Ploegenklassement

1. SEG Racing Academy – 94 punten

2. VolkerWessels – 91 punten

3. WV De Jonge Renner – 85 punten

Lemmen beloond met continentaal contract

Voor de 25-jarige Lemmen was dit pas zijn eerste volwaardige wielerjaar. Daarin maakte hij meer dan geregeld indruk. Zo werd hij achtste op het NK tijdrijden op slechts 33 seconden van het podium en won hij dus de Eurode Omloop. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij de continentalteams. VolkerWessels was er eerder deze maand als de kippen bij om Lemmen een contract aan te bieden.