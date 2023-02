Zeeman over uitstel seizoensdebuut Van Aert: “De doelen liggen vooral vanaf San Remo”

Wout van Aert doet niet mee aan Strade Bianche, liet hij maandag weten via een videoboodschap. Enkele dagen ziekte hebben zijn voorbereiding op het wegseizoen verstoord. Bij Het Nieuwsblad heeft inmiddels ook Merijn Zeeman, de sportief directeur bij Jumbo-Visma, uitleg gegeven over het afzeggen van Van Aert.

“Doordat Wout het WK veldrijden nog reed, was de planning sowieso al strak”, begint Zeeman. “Er mocht echt niets tussenkomen om met een goede basis aan het wegseizoen te kunnen beginnen en dat is dus wel gebeurd. Niets groots, maar hij miste wel enkele dagen training. Daardoor was onze keuze snel gemaakt.”

“We willen de best mogelijke Wout hebben en daarvoor heeft hij nog enkele sleuteltrainingen nodig. Nu blijft hij drie weken op Tenerife en wij geloven in die aanpak. De doelen van Wout liggen vooral vanaf San Remo. Wat niet wil zeggen dat we de Strade Bianche niet willen winnen, maar daar gaan we nu voor met andere renners, zoals Tiesj Benoot die duidelijk in goeden doen is.”

Van Aert begint zijn seizoen nu enkele dagen na Strade Bianche, in Tirreno-Adriatico (6-12 maart). De Italiaanse rittenkoers begint maandag met een tijdrit in Lido di Camaiore. Van Aert zal hier onder meer Mathieu van der Poel tegenkomen. Laatstgenoemde start zaterdag, evenals bijvoorbeeld Tom Pidcock en Julian Alaphilippe, wel in Strade Bianche. Voor Jumbo-Visma staan, naast Tiesj Benoot, ook Jan Tratnik, Attila Valter, Gijs Leemreize en Milan Vader op de voorlopige deelnemerslijst.

