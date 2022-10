Zdenek Stybar viert comeback in het veld met tweede plek

Zdenek Stybar is tweede geworden in de Grand Prix Dohnany 1, zijn eerste cross sinds januari 2021. De Tsjech moest in de Slowaakse C2-veldrit enkel Ward Huybs voor zich dulden. De derde plek was voor Seppe Rombouts.

De laatste keer dat Stybar in actie kwam in het veld, was tijdens het WK veldrijden in Oostende, op 31 januari 2021. Na een seizoen zonder cross, stond hij nu dus aan de start in Dohnany. Aldaar kwam de 20-jarige Huybs na een dik uur als eerste over de streep. Stybar volgde op zeventien seconden van de renner van Baloise Trek Lions, Rombouts gaf een minuut en achttien seconden toe. Zondag, in de Grand Prix Dohnany 2, krijgt Stybar een nieuwe kans op succes.

Enkele weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Stybar dit seizoen weer in het veld zal duiken. De Tsjechische bondscoach Petr Kloucek liet weten dat Styby in 2024 wil deelnemen aan het WK veldrijden in Tábor, waar hij in 2010 nog wereldkampioen werd.