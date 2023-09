donderdag 14 september 2023 om 09:11

Zanoncello begint met zege aan Tour of Taihu Lake, Van de Paar derde

De eerste etappe van de Tour of Taihu Lake (2.Pro) is gewonnen door een Italiaan. Enrico Zanoncello bleek in een sprint over de snelste benen te beschikken. De 26-jarige renner van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè versloeg zijn land- en ploeggenoot Lorenzo Conforti en de Belg Jarne Van de Paar.

De eerste etappe van de Tour of Taihu was slechts 88,8 kilometer lang en speelde zich af in en rond de miljoenenstad Wuxi. De organisatie van de Chinese wielerronde had een biljartvlakke rit uitgetekend, zonder hindernissen, en dus konden we ons opmaken voor een eerste massasprint. En een sprint kregen we in industriestad Wuxi, en daarin bleek Enrico Zanoncello de baas.

Het werd zelfs een heus 1-2’tje voor Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, aangezien Lorenzo Conforti als tweede over de streep kwam. Jarne Van de Paar van Lotto Dstny moest dus genoegen nemen met de derde plek. Met Jesper Rasch – afgelopen zondag nog ritwinnaar in de Tour of Poyang Lake – eindigde er nog een Nederlander op plek tien.

Zanoncello boekte in Wuxi zijn vierde zege van het seizoen. Eerder won hij al etappes in de Tour of Taiwan, Belgrade Banjaluka en de Tour of Qinghai Lake. De Italiaan is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de Chinese rittenkoers. De Tour of Taihu Lake kent vier etappes en eindigt komende zondag.

Terug van weggeweest

Op de erelijst van de Tour of Taihu Lake staan enkele bekende namen met Jakub Mareczko (2x), Leonardo Fabio Duque en Boris Vallée. De wedstrijd staat na vier jaar eindelijk weer eens op de kalender, nadat de koers in 2020, 2021 én 2022 niet kon doorgaan wegens de coronacrisis.