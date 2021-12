Yoeri Havik sluit NK baanwielrennen af in stijl: goud met Cees Bol op koppelkoers

Yoeri Havik mag zich de koning van het NK baanwielrennen 2021 noemen. De coureur van BEAT Cycling behaalde woensdag op de slotdag zijn vierde Nederlandse titel van deze week. Dat deed hij op het onderdeel koppelkoers, samen met Team DSM-renner Cees Bol.

Havik en Bol rekenden in de afsluitende wedstrijd in het Omnisport in Apeldoorn af met Philip Heijnen en Vincent Hoppezak. Zij moesten genoegen nemen met het zilver. Het brons ging naar oud-prof Raymond Kreder en Groupama-FDJ-renner Ramon Sinkeldam.

Bij de vrouwen ging de titel op het NK koppelkoers naar Nina Kessler en Marjolein van ’t Geloof. De andere plaatsen op het podium werden ingevuld door de koppels Amber van der Hulst/Daniek Hengeveld (zilver) en Marit Raaijmakers/Lorena Wiebes (brons).

Afvalkoers en tijdrit

Eerder op de dag werden Yoeri Havik en Marit Raaijmakers al Nederlands kampioen op de afvalkoers. Havik versloeg Yanne Dorenbos en Vincent Hoppezak en zo sluit hij het NK af met vier gouden medailles. Eerder deze week won hij ook het NK scratch en het NK puntenkoers. Bij de vrouwen was Raaijmakers beter dan Daniel Hengeveld en Amber van der Hulst.

Op de 1 kilometer tijdrit ging het goud naar Tijmen van Loon, voor Daan Kool en Lars Romijn. Op de 500 meter tijdrit bij de vrouwen was Steffie van der Peet de snelste in een tijd van 34,806 seconden. Zij bleef Kyra Lamberink (34,947) en Hetty van de Wouw (35,057) voor.

Bekijk hier alle medaillewinnaars van het NK baanwielrennen 2021