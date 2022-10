Yoeri Havik imponeert op WK-puntenkoers en wint goud

Yoeri Havik heeft het WK puntenkoers gewonnen. De Nederlander nam maar liefst drie rondes, waardoor hij met grote voorsprong wereldkampioen werd. Het zilver ging naar Roger Kluge (Duitsland), Belg Fabio Van Den Bossche greep brons.

In de eerste helft van de puntenkoers nam Havik samen met enkele andere renners, waaronder Van Den Bossche, een ronde. Het groepje scoorde ook een hoop punten bij de sprints, waardoor ze een stevige voorsprong in het klassement maakte. De 31-jarige Havik stond zelfs onmiddellijk aan de leiding.

Havik en Van Den Bossche namen in de slotfase nog een ronde in het spoor van Duister Roger Kluge, waardoor de twee baanwielrenners in een zeer gunstige situatie kwamen. Havik had duidelijk zeer goede benen, want meteen daarna nam hij, andermaal met Kluge, een nieuwe ronde.

In de slotfase kon niemand nog echt in de buurt komen van Havik, die op een sterke manier wereldkampioen werd. Uiteindelijk werd Duitser Roger Kluge tweede, Van Den Bossche legde beslag op plaats drie.