Yates verplettert concurrentie: “Ik wilde de benen eens testen” dinsdag 25 februari 2020 om 14:23

In de derde etappe van de UAE Tour liet Adam Yates niet met zich sollen. Op Jebel Hafeet degradeerde de Brit van Mitchelton-Scott de tegenstand tot figuranten. Tadej Pogačar kwam op meer dan een minuut van Yates als tweede binnen. De winnaar zelf was ook verrast door zulke grote verschillen.

“Het is mijn eerste race van het seizoen, dus het was voor mij moeilijk inschatten waar ik stond ten opzichte van de concurrentie”, opent Yates het flashinterview. “Zeker met die hitte van vandaag is het moeilijk inschatten, het was volgens mij de hele dag 37 à 38 graden. Ik wilde eigenlijk gewoon de benen eens testen om te zien waar ik sta.”

Op goed zes kilometer van de finish zette Yates zijn versnelling in. “Dat was misschien wat te vroeg, maar ik voelde me goed. Er kwamen een paar jongens mee (Lutsenko en Gaudu, red.) en achter mij kon ik zien dat ze zich organiseerden. Ik ben er toen gewoon vol voor gegaan.”

Uiteindelijk pakte de Brit een minuut op Pogacar, terwijl de rest op nog grotere achterstand binnenkwam. “Dat is een groot verschil”, vindt ook Yates. Ondanks zijn riante voorsprong in het klassement rekent hij zich nog niet rijk wat betreft de eindzege: “We moeten deze klim nog een keer op en misschien zijn mijn benen dan niet zo goed. Over de rit van morgen heb ik gehoord dat er misschien wel waaiers kunnen komen. We gaan het zien.”