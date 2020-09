Yara Kastelijn wint bergklassement in zware rittenkoers in de Ardèche

Ciclismo Mundial – zo heet het damesteam van de broers Roodhooft voorlopig – maakte de voorbije week haar debuut. In de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche deden vooral Yara Kastelijn en Ceylin Alvarado het verre van onaardig. Kastelijn mocht naar huis met de bollentrui.

Sanne Cant, Yara Kastelijn, Inge van der Heijden, Ceylin del Carmen Alvarado, Aniek van Alphen en Manon Bakker. In het veld komen ze uit voor verschillende teams (IKO-Crelan, Creafin-Fristads, Alpecin-Fenix en Team 777) en zijn ze concurrentes die elkaar weinig gunnen, maar op de weg zijn ze ploegmaats in het kersvers opgerichte UCI-damesteam van de broers Roodhooft.

Volgend zomerseizoen zullen de dames ongetwijfeld met naamsponsor(s) op het shirt rijden, maar in de paar wedstrijden die ze in 2020 afwerken, doen ze dat onder de naam Ciclismo Mundial en in witte outfit. Op 31 augustus maakte het team haar debuut in de Grote Prijs Euromat (1.2), vorige week koersten de zes dames in de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche, een loodzware zevendaagse Franse rittenkoers.

De eindzege ging naar de Amerikaanse Lauren Stephens (Team TIBCO), voor de Spaanse Mavi Garcia en de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer. Yara Kastelijn werd fraai vierde, weliswaar op vijf minuten van Stephens. Veldritwereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado eindigde als twaalfde, goed voor een tweede plaats in het jongerenklassement.

Leuk extraatje: Yara Kastelijn (23) mocht na afloop naar huis met de bollentrui. De Europese kampioene veldrijden snoepte die tijdens de slotrit nog af van Mavi Garcia. Ploegleider in de Ardèche was Camiel Van den Bergh.

The last climb felt like it was the Koppenberg!😍 So happy to take the overal climbers classification! 4th in general! #cxiscoming https://t.co/HWDiI6eaj6 pic.twitter.com/dVeACl2oLY — Yara Kastelijn (@Yarakastelijn) September 9, 2020