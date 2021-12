Yara Kastelijn zal zaterdag niet aan de start verschijnen van de Superprestigecross van Boom. De 24-jarige renster van IKO-Crelan heeft nog te veel last van een polsblessure, opgelopen bij een valpartij in de X2O Trofee in Kortrijk. Ook de Wereldbeker van Val di Sole (12 december) komt te vroeg.

