Yanne Dorenbos vierde in omnium Nations Cup Caïro

Yanne Dorenbos is in het omnium knap als vierde geëindigd tijdens de Nations Cup in Caïro, Egypte. Slechts twee punten was de jonge Nederlander verwijderd van een plek bij de beste drie. Woensdag was hij ook al vierde in de afvalkoers.

Dorenbos (22) had tot en met de laatste sprint van de afsluitende puntenkoers uitzicht op het podium. In de slotspurt greep hij echter net naast de punten, waardoor hij twee punten tekortkwam voor de top drie. Thomas Boudat gaf in de afsluitende puntenkoers zijn koppositie niet meer uit handen en verzekerde zich van de overwinning. Twee andere ervaren mannen, Elia Viviani en Roger Kluge, mochten met de Fransman mee het podium op.

De andere Nederlander in het omnium, Yoeri Havik, kon zich niet mengen in de strijd om de hoogste plaatsen. De wereldkampioen puntenkoers, die in de kleuren van BEAT Cycling de wedstrijd reed, eindigde als vijftiende.

Ook de andere Nederlanders vielen buiten de prijzen op de derde dag van de Nations Cup op de wielerbaan van de halfopen Cairo Velodrome. Wereldkampioen Harrie Lavreysen werd in de kwartfinales van de Keirin uitgeschakeld. Marit Raaijmakers en Maike van der Duin waren vijfde in de ploegkoers. Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet strandden vroeg in het sprinttoernooi.