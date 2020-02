Xandro Meurisse: “Ik hoop dat deze zege meer succes voor ons stimuleert” zaterdag 15 februari 2020 om 20:30

Xandro Meurisse schreef zaterdagmiddag de Vuelta a Murcia op zijn naam door succesvol zijn leiderstrui te verdedigen in de slotetappe. “Ik ben heel erg blij met mijn overwinning”, zo laat hij weten. “Ik wil graag mijn sterke ploegmaten bedanken en ik hoop dat deze zege meer succes voor ons stimuleert.”

Het verdedigen van de leiderstrui leverde nog wat problemen op. Lennard Kämna, Meurisses grootste concurrent, reed namelijk op twintig kilometer van de meet nog meer dan een minuut voor Meurisse uit, terwijl hij slechts een voorsprong van zeventien seconden had. “Ik werd omcirckeld door zijn ploeggenoten en kon het probleem echt niet oplossen. Gelukkig wilden enkele coureurs van CCC met mij samenwerken, zodat ik toch weer terug in pole-position kon komen.”

“Ik was erg verrast door Kämna, die ik zag als mijn grootste concurrent”, eindigt hij. “Ik had niet gedacht dat hij de aanval van Valverde kon bijhouden. Ik heb zelf heel erg afgezien vandaag op dit zware parcours. Maar met de finish in het zicht en de gele trui om mijn schouders kon ik net dat beetje meer geven.”