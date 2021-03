Würtz Schmidt na ritzege: “Hier heb ik vijf jaar lang voor gevochten”

Mads Würtz Schmidt kon zijn geluk niet op na zijn etappezege in Tirreno-Adriatico. De hardrijder van Israel Start-Up Nation toonde zich de snelste sprinter van vijf koplopers, die mochten strijden om de ritoverwinning. “Dit betekent alles voor mij. Sinds ik prof ben heb ik nog niet gewonnen, dus dit is een grote opluchting”, vertelt hij.

“Hier heb ik de laatste vijf jaar hard voor gevochten en ik ben hier extreem blij mee”, jubelt de 26-jarige Deen. De zesde etappe leek op voorhand een sprintersrit te gaan worden, maar het peloton schoot te laat in gang. Vooraf hoopte Würtz Schmidt op dat scenario.

“Het was een heel lastige start. Ik had het al geprobeerd, maar de tweede keer lukte het om weg te rijden met deze kopgroep. We werkten heel goed samen en moesten door blijven rijden om het moraal te breken in het peloton”, vertelt hij. “We werkten goed samen en in de finale voelde ik mij goed.”

Als gelegenheidsdrager van de bergtrui, die eigenlijk van Tadej Pogačar is, pakte Würtz Schmidt onderweg vijf punten. Maar daar ging het hem niet om. “De bergtrui was niet mijn doel vandaag. Ik wilde in de kopgroep zitten en zien of we het konden uitzingen tot het einde, om zo te kunnen strijden om de ritzege”, aldus de Deen, die Brent Van Moer en Simone Velasco voorbleef.