Wout van Aert zevende in Parijs-Roubaix: “Toen Mathieu versnelde, zat ik te ver”

Geen hoofdrol voor Wout van Aert in de najaarseditie van Parijs-Roubaix 2021. De kopman van Jumbo-Visma reed vanaf het Bos van Wallers achter de feiten aan en strandde op de zevende plaats. “Het was lastig voor iedereen, al voelde ik mij op zich wel goed”, zegt hij tegen Sporza.

De koers begon nog goed voor Jumbo-Visma, want de ploeg had drie man mee in de grote vlucht van de dag. “We hadden sterke jongens vooraan. Maar toen Mathieu versnelde, zat ik te ver. Dat was mijn eigen schuld”, trekt hij het boetekleed aan.

“Op de natte kasseien had ik niet het gevoel dat ik wilde hebben. Als ik in de wielen zat, reed ik slecht en daar verloor ik energie mee. Ik ben niet 100 procent tevreden, maar anderzijds denk ik niet dat de overwinning erin zat”, aldus Van Aert. “Zo’n Roubaix is leuk om mee te maken, maar ik vind het niet leuker dan een droge editie. Het is enorm gevaarlijk en je kan niet de hele dag op kop rijden. Het heeft ook veel met geluk te maken.”

Parijs-Roubaix is voorlopig de laatste koers voor Van Aert. “Ik denk dat je mij even niet gaat zien”, zegt hij. “Het was een lang seizoen en ik ben van plan een lange rustperiode te pakken.”