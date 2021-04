Wout van Aert wil Brabantse Pijl winnen bij debuut: “Verwacht een harde finale”

Wout van Aert steekt zijn ambities voor de Brabantse Pijl niet onder stoelen of banken. Het goudhaantje van Jumbo-Visma zegt voor de start tegen de camera van VTM resoluut dat hij voor de winst wil gaan.

“Ik sta met veel ambitie aan de start. Ik wil winnen. Ik ben dus heel gemotiveerd. Dat ik topfavoriet ben is een beetje het gevolg van het voorjaar. Ik weet dat dat geen geen garantie is op succes. We zullen de koers moeten afwachten hoe het loopt. Die keren dat ik op TV heb gekeken was er altijd een harde finale. Dat verwacht ik vandaag ook.”

Over enkele concurrenten tast Van Aert nog wat in het duister: “De jongens waar ik de laatste weken mee heb gekoerst kan ik goed inschatten. Er zijn er ook een hoop die uit het Baskenland komen of een andere voorbereiding hebben gehad. Dat is wat moeilijker inschatten. Ik kan een hele lijst namen opnoemen.”

Ook over de Moskesstraat, de kasseienklim die onlangs opnieuw werd aangelegd, had Van Aert zijn mening klaar. “Ik passeer er wel eens op training. De laatste keer was twee weken geleden, toen heb ik gezien hoe die opnieuw is aangelegd. Het is makkelijker geworden. Ik weet niet of dat voor mij een voor- of een nadeel is. Het blijft een lastige strook, maar ik had toch liever gehad dat ze de kasseien zo hadden gelaten. Dan hadden we er toch zittend over gemoeten, nu zal het op de pedalen gebeuren. Dat is wel jammer. Het is een ander soort klim geworden.”