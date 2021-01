Wout van Aert weet bijna hoe voorbereiding op WK eruitziet

Wout van Aert weet bijna hoe de komen drie weken tot het wereldkampioenschap er voor hem gaan uitzien. Na het Belgisch kampioenschap zondag wil Van Aert nog twee of drie crossen betwisten en een trainingskamp beleggen.

Ploegleider Jan Boven meldt in Het Nieuwsblad dat Van Aert in de week voor het wereldkampioenschap met de Flandriencross in Hamme en de Druivencross in Overijse een dubbel weekend rijdt. Mogelijk start hij op zaterdag 16 januari ook nog in de Zilvermeercross in Mol.

In de week voor de Flandriencross wil Van Aert nog een stage in de buurt van Alicante met zijn ploeg Jumbo-Visma beleggen, maar door onduidelijkheden in het Belgische coronabeleid is daar nog geen knoop over doorgehakt. Volgens pas gepubliceerde richtlijnen van Sciensano is Van Aert vrij om te vertrekken naar Spanje.

Belgisch kampioenschap

Met het Belgisch kampioenschap van zondag staat er eerst nog een ander groot doel op het programma. “Hij zal er klaar voor zijn”, laat Boven weten. “Na de geboorte van zijn zoon zal hij met een grote glimlach aan de start staan. Hij heeft de vorige weken hard getraind, zodat hij het deze week wat rustiger aan kon doen.”

“De periode tot Hulst was best pittig, met stevige trainingen en crossen. Dit was allemaal ingecalculeerd. Hij trainde met een doel. Of hij er zondag al vruchten van zal plukken? Hopelijk, maar ook de weken erna”, eindigt hij.

Programma Wout van Aert

09-01: BK Meulebeke

16-01: Zilvermeercross Mol*

16-01-22-01: Trainingskamp in Alicante*

23-01: Flandriencross Hamme

24-01: Druivencross Overijse

30-01: WK Oostende

* Onder voorbehoud