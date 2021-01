Professionele sporters vrijgesteld van quarantaine na bezoek aan buitenland

Na meerdere oproepen is er dan nu eindelijk opheldering: veldrijders in België mogen toch wel een trainingskamp beleggen in het buitenland. Personen die om professionele redenen reizen naar rode zones worden vrijgesteld van quarantaine, blijkt uit de richtlijnen van Sciensano.

Ook worden zij vrijgesteld van het testen bij thuiskomst. Daarvoor moeten zij wel een Passenger Location Form en zelfbeoordelingsformulier invullen. Professionele sporters kunnen sinds 4 januari gebruikmaken van deze uitzonderingsregel.

Veel veldrijders willen in aanloop naar het wereldkampioenschap veldrijden in Oostende nog een keer op trainingskamp naar Spanje, maar met een zevendaagse quarantaine in het vooruitzicht leek die optie te vervallen. Dat probleem lijkt nu te zijn opgelost.

Nederland

Nederlandse topsporters mochten sowieso al naar het buitenland zonder bij terugkeer veertien dagen in quarantaine te moeten verblijven. De Rijksoverheid meldt dat werk en topsport legitieme redenen zijn om over de grens te reizen.