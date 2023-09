zondag 10 september 2023 om 18:18

Wout van Aert: “Vreesde even dat ik de eindzege uit handen moest geven”

Wout van Aert heeft zijn eindzege in de Tour of Britain beet. Het werd de Jumbo-Visma-kopman in de slotrit allesbehalve gemakkelijk gemaakt, maar hij hield stand. “Dit was echt een heel moeilijke dag”, vertelde Van Aert in het flashinterview.

“Ik moet al mijn ploegmaats bedanken. Voor heel de week, maar zeker vandaag. INEOS Grenadiers begon eraan op meer dan vijftig kilometer van de streep. Ik moest Carlos Rodriguez laten rijden en had het daar eigenlijk al heel zwaar. Ik vreesde even dat het onmogelijk zou worden om het klassement te winnen, want ik zat geïsoleerd.”

Maar ploegmaats Steven Kruijswijk en Nathan Van Hooydonck kwamen nog terug en verzetten berenwerk. “Zij hebben mij gered. Ik hoorde al snel in mijn oortje dat ze niet ver achter waren, waardoor het me is gelukt om kalm te blijven. We hebben op de top een overzicht van de situatie gemaakt, en dan zagen we dat alles nog mogelijk was. Zo bleef ik in mijn kansen geloven.”

“Zeker omdat voorin echte klimmers te vinden waren. Ik wist dat die het lastig zouden krijgen op het vlakke stuk richting het lokale circuit. Daar ben ik dan nog twee keer voluit gegaan. Niet meer met de ritzege in gedachten, maar om de eindzege veilig te stellen. Gelukkig ben ik daarin geslaagd.”