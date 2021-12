Wout van Aert volgt zichzelf op als Belgische Sportman van het Jaar

Wout van Aert is verkozen tot Sportman van het Jaar op het Belgische Sportgala. Van Aert won dit jaar onder anderen Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race en drie etappes in de Tour. Ook werd de renner van Jumbo-Visma tweede in Tokio in de olympische wegrit en tweede op het WK tijdrijden in Leuven.

Voor Van Aert is het de tweede keer dat hij de trofee in ontvangst mag nemen, vorig werd hij namelijk ook verkozen. In de eindstand wist de wielrenner nipt Bashir Abdi achter te laten. Abdi behaalde brons in de marathon op de Olympische Spelen in Tokio. Het verschil tussen Van Aert en Abdi was amper 21 punten. Judoka Matthias Casse, die in 2021 brons haalde in Tokio en wereldkampioen werd, werd derde.

“Ik ben heel trots dat ik opnieuw tot Sportman van het Jaar ben verkozen. Dat was vorig jaar toch een trofee die iets langer dan gewoonlijk op de keukentafel heeft gestaan”, vertelde Van Aert aan Sporza.

Ladies & gentlemen: this is Belgium’s sportsman of the year!🏆 Congrats @WoutvanAert 🙌🏼 pic.twitter.com/gw5dD4O74P — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) December 19, 2021