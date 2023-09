woensdag 6 september 2023 om 19:20

Wout van Aert vol lof over Kooij: “Hij kan de beste sprinter ter wereld worden”

De tandem Wout van Aert-Olav Kooij is goed op dreef in de Tour of Britain. Na vier etappes staat Kooij op vier ritzeges. Van Aert was als lead-out dan weer zeer belangrijk voor de Nederlander. “Het is ook wel eens lekker om zelf achterover te leunen en te genieten van de prestaties van het team”, zegt Van Aert bij Cyclingnews.

“Het is heel leuk om de hele tijd succesvol te zijn”, gaat hij verder. “Dat werkt wel bij het opbouwen van een band. We zijn die hier aan het opbouwen, omdat we nog niet zoveel samen hebben gekoerst. Een paar keer samen in België hooguit.”

De komende jaren kunnen Kooij en Van Aert wel eens vaker samen koersen. Van Aert ziet een samenwerking in een grote ronde wel zitten. “In een grote ronde kan dit wel goed uitpakken, als Olav onze kopman is in de vlakke ritten. Hij heeft de potentie om uit te groeien tot een van de beste sprinters ter wereld.”

“Ik denk eigenlijk dat hij dat misschien al wel bijna is. Hij heeft de snelheid en zal de komende jaren nog een veel grotere motor krijgen, gezien zijn jonge leeftijd”, eindigt de Belg.