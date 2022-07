Wout van Aert vliegt naar solozege in gele trui: “Deze trui geeft mij vleugels”

Wout van Aert heeft op imponerende wijze de vierde etappe van de Tour de France gewonnen en kon na afloop zijn geluk niet op. Na drie tweede plaatsen mocht de Belgische geletruidrager eindelijk juichen, nadat hij solo over de streep kwam na een aanval op de laatste klim. “Ik wilde het risico van de massasprint niet meer nemen”, lacht hij.

“Het was duidelijk dat we iets wilden proberen met de ploeg”, legt Van Aert uit. Het gebeurde uiteindelijk op de Côte du Cap Blanc-Nez, op 12 kilometer van de finish in Calais. “We zaten in perfecte positie door Nathan Van Hooydonck en Steven Kruijswijk. Nathan opende daarna en Tiesj nam over. Ik voelde in het wiel al dat het daar heel zwaar was. We hoorden in onze oortjes ook dat het voor veel schade zorgde in het peloton.”

“Ik ging daarna vol gas tot de top. Ik twijfelde nog even of ik ik met Jonas Vingegaard en Adam Yates verder wilde rijden. Maar ik ging vol gas en bracht hun ook in goede positie, want dan hoefden zij ook niet te rijden in de achtervolging. Daarom besloot ik alleen verder te gaan. Daarna was het 10 kilometer volle bak”, aldus de kopman van Jumbo-Visma.

Met vogelbeweging kwam Van Aert uiteindelijk over de streep, enkele seconden voor het sprintende peloton uit. “Deze trui geeft mij vleugels”, grapt hij. Dat Van Aert ook nog wint in de gele trui, maakt het extra mooi. “Het was een heel zware klim. Normaal wordt het een sprint met een grote groep. Het was moeilijk om alleen te doen en het kon alleen met hulp van de ploeg. Zij hebben de helft van het werk gedaan. Het is mooi om het dan af te kunnen maken.”