Wout van Aert: “Verkeer niet in de beste vorm van mijn leven, maar het is duidelijk dat ik in orde ben”

Wout van Aert is nog altijd ongeslagen dit veldritseizoen. Zondag was hij ook Mathieu van der Poel en Toon Aerts de baas in Dendermonde. “Ik ben denk ik niet in de beste vorm van mijn leven, maar het is duidelijk dat ik goed in orde ben”, zo vertelt hij na afloop.

Van der Poel en Aerts konden WVA een half uur weerstand bieden. Daarna haakten de Belg en de Nederlander een voor een af bij de renner van Jumbo-Visma. “Ik was een beetje aan het zoeken”, blikt Van Aert terug. “Ik verloor in de openingsfase het zicht op het parcours omdat ik tussen de jongens reed. Daarna ging het beter.”

“Het was zaak om rustig te blijven. Dat is gelukt. Bij mijn eerste poging kwam ik niet weg, maar gelukkig bij mijn tweede poging wel. Dit is een heel mooie zege voor. Hopelijk kan ik deze vorm behouden, want er komt een drukke periode aan”, aldus de winnaar.

Tot slot had Van Aert nog wat kritiek op de coronamaatregelen: “Ik snap niet dat er geen publiek langs de kant mag staan. Het is namelijk echt niet gevaarlijk. Dendermonde is voor perfect voor een goede sfeer.”