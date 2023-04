Wout van Aert teleurgesteld: “Verrast door de bom van Mathieu op de Kruisberg”

“De koers liep heel lang goed voor onze ploeg. Nathan Van Hooydonck zat mee in een gevaarlijke groep en zo moesten we vooraan en achteraan niet rijden. Maar het werd iets sneller man tegen man dan we gehoopt hadden. Pogacar en Van der Poel sterker bleken toen sterker te zijn”, doet hij zijn verhaal.

Op de Kruisberg moest Van Aert passen, waarna hij niet meer kon meedoen voor de zege. “Ik was wel wat verrast door de bom van Mathieu van der Poel. Ik zat met mijn hoofd misschien al te veel bij wat nog moest komen. Maar de benen hebben gesproken. Als ik daar niet meekon, zou ik op de Oude Kwaremont ook niet kunnen volgen.”