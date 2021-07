Wout van Aert strandt op plaats twee: “Motiverend voor de komende dagen”

Tegen de lead-out van Deceuninck-Quick-Step had Wout van Aert geen verhaal, maar de kopman van Jumbo-Visma bevestigde in Valence wel de groei in zijn vormcurve met een tweede plaats. “De trein van Cavendish maakt het verschil. Geen excuses.”

Net voorbij de finish had Van Aert een kleine discussie met Kasper Asgreen. De Belgische kampioen ging verhaal halen na een akkefietje op vijftien kilometer van de finish. “Kasper reed me daar net niet van de baan”, verduidelijkte Van Aert. “Het was een bruuske beweging, maar het blijkt volledig onbewust te zijn. Verder vond ik het een hectische, maar vooral een leuke finale.”

In de sprint koos Van Aert bewust voor het wiel van Mark Cavendish. “Grote dank aan Mike (Teunissen) om me in die positie te brengen. Hij zette me af op de plaats waar iedereen in deze Toursprints wil zitten. Zo kon ik – met de wind op kop – perfect uit de slipstream komen. Helaas, eens in de wind kon ik de achterstand op Cav niet helemaal meer goedmaken. De tijd was iets te kort.”

Waaier

“Maar geen excuses, hé. Hij was sneller en is duidelijk nog niet versleten. Dat ik even ingesloten was? Bwah, ik zat wel aan de koord, maar ik kon vol sprinten. En het was zeker geen slechte optie om met de wind vanuit het wiel te komen. Maar de trein van Cav maakt het verschil. Dat is al elke sprint bewezen. Je kan in die laatste meters nog wel wat goedmaken, wat Philipsen bijvoorbeeld ook deed, maar dat volstaat niet.”

Het resultaat vandaag motiveert Van Aert wel om er de komende dagen te blijven voor gaan. “Ik hoop dat ik Cavendish nog kan verslaan. Maar gemakkelijk wordt dat niet. Zijn lead-out is bijzonder sterk. Het wordt zaak om voor een iets zwaardere sprint te zorgen. Dat hebben we vandaag overigens even geprobeerd. Met die waaier hoopten we op een grotere ravage om dan vol door te rijden tot de meet. Dat zou er eventueel voor zorgen dat sommigen hun sprint een beetje afbot. Dat was vandaag net niet het geval.”