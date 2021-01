Wout van Aert soleert naar winst in Zilvermeercross, Lars van der Haar derde

Wout van Aert heeft zijn favorietenstatus in de Zilvermeercross waargemaakt. De Belgisch kampioen zag Laurens Sweeck zaterdag een half uur lang weerstand bieden, maar soleerde uiteindelijk naar de overwinning. Achter Van Aert en Sweeck eindigden Lars van der Haar en David van der Poel als derde en vierde.



Een merkwaardige start kenmerkte het begin van de Zilvermeercross. Terwijl menig veldrijder nog bezig was met het uittrekken van zijn jasje klonk het startschot. Het misverstand hinderde de favorieten niet: Wout van Aert, Laurens Sweeck en de rest gingen goed van start.

Een grote groep passeerde de meet na de eerste ronde. Naast Van Aert en Sweeck zagen we ook Daan Soete, Vincent Baestaens, Jens Adams, Tom Meeusen, Van der Poel en Van der Haar nog steeds in kansrijke positie.

Van Aert voert selectie door

Een ronde later werd er een eerste echte selectie doorgevoerd. Een fris ogende Van Aert nam even de kop van de wedstrijd en kreeg Sweeck en Soete met zich mee. Beetje bij beetje breidden zij hun voorsprong op de achtervolgers uit.

Soete kon maar even het tempo van Van Aert en Sweeck volgen. Na drie rondes moest hij passen en kregen achtervolgers Van der Haar, Van der Poel en Adams hem snel weer in het vizier. Langzaam verdween hij vervolgens van het strijdtoneel.

De twee koplopers bleven nog even bij elkaar, maar na halverwege cross toonde de Belgisch kampioen zich definitief de betere. Van Aert reed op een van de zandstroken weg bij Sweeck en bouwde gestaag aan zijn voorsprong. Met een voorsprong van tientallen seconden kon Van Aert zijn eerste overwinning in de nationale kampioenstrui vieren.

Van der Haar vs. Van der Poel

Interessanter was de strijd voor de derde plaats. Van der Haar en Van der Poel waren gewaagd aan elkaar tot de voorlaatste ronde, toen Van der Haar een versnelling plaatste. Van der Poel moest meteen een gat laten. Daarmee zag hij het podium uit zicht verdwijnen. Een vierde plaats achter Van der Haar was voor hem het hoogst haalbare zaterdag.

Zilvermeercross Mol

1. Wout van Aert

2. Laurens Sweeck

3. Lars van der Haar

4. David van der Poel

5. Jens Adams

6. Daan Soete

7. Diether Sweeck

8. Corne van Kessel

9. Tom Meeusen

10. Jelle Camps