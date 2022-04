Wout van Aert over LBL: “Kleine kans om te winnen, goede kans op mooie notering”

Wout van Aert besloot vandaag het parcours van Luik-Bastenaken-Luik nog eens goed te verkennen. De Belgische kampioen van Jumbo-Visma kijkt uit naar ‘La Doyenne’ en is ook optimistisch over zijn kansen. “Ik geloof dat ik hier iets kan doen, anders zou ik niet starten”, klinkt het in gesprek met Het Nieuwsblad.

Van Aert staat zondag voor zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik, maar kent het parcours wel op zijn duimpje. “Al was het wel even schrikken toen ik merkte dat de Waalse wegen er nog slechter bij liggen dan de Vlaamse. Het was een lastige verkenning, maar dat is geen verrassing. Ik train hier veel en kende de hellingen al. Het is wel interessant om de finale te verkennen, om te zien hoe snel je aan de finish bent.”

“Het interessantste was de afdaling richting de finish, die kende ik nog niet”, aldus van Aert. “Het is een mooie aankomst. Je bent er snel na de laatste afdaling. Als je er boven op de Roche aux Faucons (de laatste scherprechter van de dag, red.) niet bij bent, zal er van terugkeren geen sprake meer zijn. Of die helling het kantelpunt van de koers is? Ja. Daar ontploft het meestal, maar je moet er wel geraken natuurlijk. Er zijn er vaak al veel voordien afgereden. Proberen te volgen zal al moeilijk genoeg zijn.”

Optimisme

Van Aert heeft geen last meer van zijn eerdere coronabesmetting en is ook helemaal hersteld van afgelopen zondag, toen hij knap tweede werd in Parijs-Roubaix. “Na Roubaix heb ik twee rustdagen genomen. Woensdag en vandaag heb ik twee goede trainingen afgewerkt om mijn conditie te behouden.” Maar wat verwacht Van Aert nu eigenlijk van zijn eerste Luik-Bastenaken-Luik? “Het is een mooie opportuniteit. Het zal in functie van de toekomst goed zijn dat ik hier al eens gereden heb.”

“Ik geef mezelf een kleine kans om te winnen en een goeie kans op mooie notering. Ik geloof dat ik hier iets kan doen, anders zou ik niet starten.”