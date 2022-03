Wout van Aert over gekwetste knie: “Het speelt mee, maar het is geen excuus”

De gekwetste linkerknie van Wout van Aert was stevig ingekapseld in de derde etappe van Parijs-Nice. Desondanks sprintte de winnaar van Omloop Het Nieuwsblad naar zijn derde podiumplaats op rij in de Koers naar de Zon.

“Het gaat, ça va”, vertelde Van Aert na afloop van de etappe in gesprek met de Belgische media over zijn knie. De Belgisch kampioen kwam gisteren lelijk op het gewricht terecht en liep daarbij een flinke wonde op. “Ik heb er niet te veel last van gehad. Het speelt altijd wel een beetje mee, maar het is geen excuus.”

De 27-jarige allrounder was onder de indruk van Mads Pedersen, die in Dun-le-Palestel over het beste eindschot beschikte. Ondanks drie top 3-klasseringen op rij is de groene trui geen doel in Parijs-Nice. Wel hoopt hij morgen een goede tijdrit te rijden. “Het is alvast een goede test met het oog op de tijdrit in de Tour, die ongeveer dezelfde afstand heeft.”