Van Aert opgelucht na winst in Gent-Wevelgem: “Hier zat ik op te wachten”

Wout van Aert heeft zijn eerste grote Vlaamse kasseiklassieker te pakken. De kopman van Jumbo-Visma won met overmacht de sprint van een zeven man sterke kopgroep. “Deze overwinning betekent heel veel voor mij”, zei hij in het flashinterview.

Door de harde wind ontstond er al vroeg in de wedstrijd een groep met favorieten die door de heuveltjes in het parcours steeds verder uitdunde. “In de heuvelzone heb ik bewust gewacht met aanvallen om zo veel mogelijk renners mee te krijgen. De samenwerking was goed en met de ploeg hebben we heel de koers controle behouden.”

Van Aert had met Nathan Van Hooydonck tot de laatste meters een ploeggenoot bij zich. “Nathan was fantastisch sterk vandaag. Voor de laatste keer Kemmelberg heb ik hem zoveel mogelijk moed ingesproken om ‘m te overleven, want ik wist dat ik hem nog nodig ging hebben.”

“Hij is degene die ook Sam Bennett (en Danny van Poppel op 16 km. van de finish, red.) wegrijdt. In de laatste rechte lijn pakt hij nog de kop om de sprint aan te trekken. Echt chapeau!”

Met Gent-Wevelgem wint Van Aert zijn eerste grote Belgische kasseiklassieker. “Deze overwinning betekent veel voor mij. Ik heb al veel mooie wedstrijden gewonnen, maar in de Vlaamse koersen heb ik er vaak net naast gegrepen. Hier zat ik op te wachten.”