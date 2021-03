Wout van Aert opent Tirreno-Adriatico met sprintzege

Video

Wout van Aert is Tirreno-Adriatico 2021 begonnen met een ritzege. De renner van Jumbo-Visma begon al vroeg aan zijn sprint in finishplaats Lido di Camaiore, maar bleek sterk genoeg om Caleb Ewan van zich af te houden. Van Aert is tevens de eerste leider.

De nieuwste uitgave van Tirreno-Adriatico begon vandaag in badplaats Lido di Camaiore, zo’n vijftig kilometer ten noorden van het bekende Livorno, met een middagje rondjes draaien langs de Toscaanse kust. Na drie lastige omlopen, met telkens de beklimming van Pitoro, volgden nog drie vlakkere lokale rondes in en rond start- en finishplaats Lido di Camaiore. Op voorhand leek het een etappe voor de sprinters.

Jan Bakelants op jacht naar de bergtrui

Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Simone Velasco (Gazprom-RusVelo), Guy Niv (Israel Start-Up Nation), Vincenzo Albanese, Samuele Rivi en Davide Bais vormden de kopgroep van de dag. Met Albanese, Rivi en Bais was EOLO-Kometa bijzonder goed vertegenwoordigd in de kopgroep. De zes vluchters kregen al snel de zegen van het peloton en op een bepaald moment was het verschil opgelopen tot iets meer dan drie minuten.

Bakelants had duidelijk interesse in de bergtrui, maar kreeg het zeker niet cadeau op de flanken van de Pitoro. De ervaren klimmer wist bij de eerste bergsprint de meeste punten op te halen, maar bij de tweede passage op het klimmetje werd de Belg gevloerd door Albanese. Het bleek een voorbode voor de derde en laatste passage. Albanese kwam opnieuw als eerste boven en wist zich zo te verzekeren van de eerste bergtrui.

In het peloton zagen we de mannen van Alpecin-Fenix (voor Tim Merlier), Cofidis (Elia Viviani) en Lotto Soudal (Caleb Ewan) de boel controleren, waardoor de voorsprong lange tijd bleef schommelen rond de twee minuten. De vluchters werden vervolgens netjes op tijd ingerekend en dus konden we ons opmaken voor een eerste massasprint in deze Tirreno-Adriatico. In de finale probeerden meerdere ploegen hun treintjes op de rails te zetten.

Van Aert laat zijn snelle benen spreken

Fernando Gaviria kon in de laatste rechte lijn rekenen op een mooie lead-out, maar werd vrijwel meteen voorbijgereden door Van Aert. De renner van Jumbo-Visma kwam er met machtige pedaalslagen uit en bleek sterk genoeg om de opkomende Ewan van zich af te houden. Gaviria kwam uiteindelijk als derde over de streep, Tim Merlier moest genoegen nemen met een zesde stek.

De werkgever van Van Aert, Jumbo-Visma, zal met plezier terugkijken op deze dag. Eerder vandaag wist Primož Roglič namelijk een dubbelslag te slaan in Parijs-Nice. De renners in Tirreno-Adriatico krijgen morgen een lastige heuveletappe voorgeschoteld naar Chiusdino.

Laatste kilometer sprintzege Wout van Aert: