Wout van Aert ontgoocheld met tweede plaats: “Maar ik moest wel reageren op Stybar”

Met zijn tweede plaats sprokkelde klassementsleider Wout van Aert zes extra bonificatieseconden op Pogacar en co. Een goede zaak in het vooruitzicht van de aankomst bergop, morgen in Tirreno-Adriatico. Toch overheerste bij Van Aert ontgoocheling. “Ik had de benen om te winnen, maar werd verrast door dee actie van Alaphilippe en Stybar.”

Verrassend manoeuvre van Deceuninck-Quick-Step: Julian Alaphilippe liet het gat vallen, waardoor Zdenek Stybar plots de vrije ruimte kreeg, net voor het aangaan van de sprint. Van Aert reageerde onmiddellijk en dichtte de kloof, met… Mathieu van der Poel in het wiel. Die profiteerde logischerwijze optimaal en pakte – met overmacht – zijn derde seizoenszege.

Van Aert werd tweede en graaide zo zes extra bonificatieseconden mee. De twee tenoren allebei tevreden, denk je dan. “Natuurlijk niet”, reageerde Van Aert in het flash-interview. “Ik ben ontgoocheld. Ik verlies de sprint omdat ik dat gat op Stybar dicht. Het was een onverwachte move van Deceuninck-Quick-Step, waardoor ik mijn kogel te vroeg heb verschoten. Als je dat doet met Mathieu van der Poel in het wiel, heb je in de eigenlijke sprint geen schijn van kans meer.”

Uitkijken naar morgen

“Ik voelde me nochtans sterk”, ging Van Aert door. “Ik reed een betere sprint dan gisteren, maar ik was verrast door die actie. Ik kon niet anders dan reageren als ik nog zelf wilde winnen. Met Mathieu in het wiel was het uiteraard verspilling van energie. Zo werd het niet eens een ‘close battle’. Ik ben ontgoocheld.”

Morgen wordt het wellicht de dag van de waarheid voor Van Aert wat zijn klassementsambities betreft. “Zeker. Wat dat betreft was vandaag geen slechte dag. Enerzijds dankzij die zes extra seconden, anderzijds omdat mijn ploegmaats vandaag ook iets meer energie konden sparen dan gisteren. Dat is morgen misschien cruciaal. Ik kijk er naar uit om te zien hoe ver ik kan meegaan in de bergen.”