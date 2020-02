Wout van Aert: “Moet nog beter worden” zaterdag 29 februari 2020 om 18:22

Wout van Aert heeft in de Omloop Het Nieuwsblad genoegen moeten nemen met een elfde plaats. De kopman van Jumbo-Visma kon zich het gros van de koers in het peloton gedeisd houden dankzij Mike Teunissen die in de kopgroep zat. Maar toen de Limburger, met nog dertig kilometer te gaan, aangaf niet meer goed te zijn, bleek de achterstand te groot om te overbruggen.

Desondanks kijkt Van Aert tevreden terug. “Ik had gehoopt goed te zijn en dat is gebeurd. Op deze koers kunnen we verder bouwen”, zei hij na afloop.

Van Aert probeerde twee keer ten aanval te trekken, op de kasseien van de Paddestraat (met Sep Vanmarcke) en op Berendries (met Tiesj Benoot), maar beide keren kregen ze onvoldoende steun om serieus te achtervolgen. “Ik denk dat er veel schrik hadden om vroeg te koersen dus zo kon de kopgroep vooruit blijven”, blikt hij terug.