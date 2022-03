Wout van Aert met machtsgreep in Parijs-Nice: “Draag het geel tot Roglic het overneemt”

Jumbo-Visma spaart deze editie van Parijs-Nice clean sweeps. Na de putsch op de openingsdag, toen Christophe Laporte won, volgde in de individuele tijdrit op dag vier opnieuw een 1-2-3 voor het Nederlandse team. “Dit is de perfecte week voor ons”, jubelt ritwinnaar Wout van Aert na afllop.

Met die perfecte week doelt Van Aert op de ploegprestatie. “We vallen deze koers aan en laten zien met welke intenties we hier zijn. Iedereen is elkaar aan het motiveren en dat resulteert opnieuw in een mooi podium”, aldus de Belgische alleskunner, die zijn ploegmaat Primož Roglič en Rohan Dennis versloeg. Zij verloren in de heuvelachtige tijdrit van ruim 13 kilometer respectievelijk twee en zes seconden.

Genieten

Halverwege de tijdrit had Van Aert nog de tweede tussentijd. “Dat wist ik niet”, zegt hij. “Vooraf zei onze trainer dat de winnende tijd rond de 17.00 minuut zou liggen, maar toen reed Rohan Dennis opeens 16.26. Dus in de uren daarna was iedereen in de bus aan het twijfelen of wij hem wel konden verslaan. Het was erg lastig. Het ging de hele tijd op en neer en je kon geen goed ritme vinden. En voor het laatste steile deel moest je ook nog iets over hebben. Ik moest daardoor op andere momenten sparen, waarna ik volg gas ging op de beklimmingen.”

Van Aert mocht na afloop ook de gele trui in ontvangst nemen. Dat tricot neemt hij over van ploegmaat Christophe Laporte. “Ik hoop de gele trui zo lang te dragen, tot Primož hem over neemt”, lacht hij. De Sloveen volgt op tien seconden in het klassement. “De zware ritten komen nu, en veel verder daarna komen de mooie dingen voor mij er pas aan. Ik ga genieten van de trui en het dag per dag bekijken.”