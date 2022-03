Wout van Aert leider af in Parijs-Nice: “Vanaf nu kijk ik ook naar de klassiekers”

Voor de start van rit vijf was het nog de vraag of Wout van Aert stiekem toch een gooi zou doen naar eindwinst in Parijs-Nice, maar de Belgische kampioen liet het vandaag lopen en verloor zo de gele leiderstrui aan zijn ploegmaat Primož Roglič. “Toen Arkéa-Samsic doortrok op de laatste klim, voelde ik mijn benen en nam mijn hoofd de beslissing om wat gas terug te nemen”, legt Van Aert uit.

Op de Col de la Mûre, op ruim dertig kilometer van de meet, ging het te snel voor Van Aert. “Het was zeker een zware dag en we hadden het lastig om de sterke vluchtgroep te controleren. Toen de mannen van Arkéa-Samsic bergop doortrokken, deden mijn benen pijn. Ik heb toen beslist om het wat rustiger aan te doen richting de finish. Al is dat superrelatief. Het was geen makkelijke etappe. Enkel het laatste uur kon ik het wat rustiger aan doen.”

Van Aert kwam uiteindelijk als 98ste over de streep, op meer dan 24 minuten van ritwinnaar Brandon McNulty. De Belg zal dus geen gooi doen naar de eindzege in Parijs-Nice, maar wat valt er nu nog te winnen voor Van Aert in deze Parijs-Nice? “In de eerste vier ritten wilde ik voor mijn eigen kansen gaan. Vanaf nu kijk ik ook naar de klassiekers”, laat de renner weten aan onder meer Sporza.

“Dat wil echter niet zeggen dat ik nu nog drie dagen gewoon zal meerijden. Ik zal zeker nog mijn duit in het zakje doen in dienst van de ploeg. We zijn hier om met Primož Parijs-Nice te winnen en we staan er goed voor.”