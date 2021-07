Wout van Aert: “Ik zat te ver toen de sprint begon”

Zoals hij gisteren na de tijdrit aangaf, mengde Wout van Aert zich vandaag voor het eerst in deze Tour in een massasprint. Hij moest echter vrede nemen met een achtste plaats. “Ik was beter langer in het wiel van Mike (Teunissen, red) gebleven”, vertelde hij in een eerste reactie.

“Ik zat niet genoeg vooraan. Mijn redenering was dat er in de laatste rechte lijn niet meer op te schuiven viel”, begon Van Aert zijn relaas. “Daarom verliet ik het wiel van Mike om zelf mijn weg te zoeken, maar dat had ik beter niet gedaan. Ik zat nu te veel in de wind. Ik was beter langer in Mike’s wiel gebleven. Finaal moest ik ook nog in de remmen na een zwieper. Toen ik aan sprinten toe kwam, was ik al tien lengtes achter.”

Morgen krijgt Van Aert een nieuwe kans. “Misschien. Het is een super lange rit. In combinatie met het profiel zou je denken dat het een eerste keer een kans is voor een vluchtersgroep om voor te blijven. Anderzijds, de ploegen van jongens als Matthews, Colbrelli en Sagan hebben ook niet zoveel kansen om de pure sprinters eraf te rijden.”

“Dus misschien wordt er wel gecontroleerd”, hoopt Van Aert. “Misschien kan het, maar dan moet ik wel eerst zien te overleven onderweg.” Vandaag werd de Kempenaar achtste, hij blijft derde in het algemene klassement.