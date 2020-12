Wout van Aert: “Ik heb echt zin in de cross van Dendermonde”

Vandaag wordt in Dendermonde de derde manche van de Wereldbeker afgewerkt. De renners krijgen een wat atypische WB-manche voorgeschoteld op een door de regenval drassig en dus loodzwaar parcours. Wout van Aert kan niet wachten op een ouderwetse ploetercross.

Na afloop van de Superprestigeveldrit van Heusden-Zolder ging het met de renner van Jumbo-Visma ook nog even over de gloednieuwe cross in Dendermonde. Het terrein aan de Hamsesteenweg in Grembergen, deelgemeente van Dendermonde, slorpt amper water op. En dus mogen de renners zich opmaken voor een zware moddercross.

“Met de enorme regenval van de voorbije weken zou het dus wel eens een loodzware editie kunnen worden”, vertelt Jurgen Mettepenningen, die naast teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal ook organisator is van de cross in Dendermonde. “We doen ons best om zoveel mogelijk water weg te pompen, maar ook zondag wordt echt winterweer voorspeld.”

“Het kan eigenlijk alleen maar tegenvallen”

Van Aert kijkt wel uit naar de Wereldbeker van Dendermonde, zo laat hij weten tijdens het flashinterview na afloop van de cross van Heusden-Zolder. “We hebben nog maar weinig van dit soort crossen. De verhalen die ik hoor over het parcours worden ook steeds smakelijker. Het kan eigenlijk alleen maar tegenvallen, aangezien ik nu een extreem beeld heb van de cross.”

“Misschien is het zondag wel best te doen”, aldus Van Aert. Niet iedereen kijkt overigens uit naar de derde wereldbekermanche in Dendermonde. Lars van der Haar zal naar eigen zeggen met een ‘bang hartje’ beginnen aan de cross. Van Aert: “Als ik tot mijn enkels in de modder zit, dan zit Lars er tot zijn knieën in. Ik kan wel begrijpen dat hij er niet naar uitkijkt”, zo reageert hij met een glimlach.