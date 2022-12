Wout van Aert: “Ik heb de Strade Bianche gemist”

Wout van Aert ziet komend voorjaar een terugkeer naar het Italiaanse drieluik Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo zitten. In de Italiaanse wedstrijden van organisator RCS wil hij zijn vorm op peil brengen voor zijn grote doelen van het voorjaar: de Ronde van Vlaanderen en Parijs Roubaix. Dat vertelt de kopman van Jumbo-Visma in een interview met WielerFlits, dat morgen op deze site zal verschijnen.

Het afgelopen voorjaar sloeg Van Aert zowel het WK veldrijden als de Strade Bianche over. Twee wedstrijden die de laatste jaren steeds een hoofddoel voor hem waren. Nu reed hij Omloop Het Nieuwsblad om vervolgens via Parijs-Nice zijn vorm op peil te brengen voor de Vlaamse klassiekers.

Op de vraag of hij de Strade Bianche heeft gemist, antwoordde Van Aert volmondig dat hij de klassieker over de witte grindwegen in Toscane zeker miste en heel graag rijdt. “Ik hou van de Italiaanse voorjaarskoersen. Tirreno-Adriatico vind ik een van de mooiere rittenkoersen van het jaar, al geldt dat ook voor Parijs-Nice. Doordat ik me nu in januari richt op het WK veldrijden in Hoogerheide, zal mijn voorbereiding op het komende voorjaar anders zijn dan afgelopen seizoen. Dat betekent dat we wat zaken anders moeten doen.”

Veel mag Van Aert nog niet over zijn wegprogramma zeggen, maar wie goed naar hem luistert, hoort dat een terugkeer in de Italiaanse wedstrijden in maart vrijwel zeker is. Van Aert: “Een terugkeer naar de Italiaanse wedstrijden zie ik zeker zitten. Het drieluik Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo speelt zeker al door mijn hoofd.”

Het volledige interview met Wout van Aert verschijnt morgen op WielerFlits.