Wout van Aert: “Ik ben volledig over de limiet gegaan”

Wout van Aert moest even goed bijkomen van zijn tweede etappezege in de Tour of Britain. In de sprint bergop had de Belgische kopman van Jumbo-Visma zijn volledige krachtenarsenaal nodig om Julian Alaphilippe van de winst te houden.

“Ik ben volledig over de limiet gegaan”, vertelde Van Aert na de vierde etappe aan Cyclingnews. De finish lag op de klim van Great Orme, een steile muur van net geen twee kilometer aan een stijging van 9,4% – maar met maxima daar ver overheen. “Het was een superzware aankomst, vooral de eerste kilometer van de klim. Het was steil, waarschijnlijk een beetje te steil voor een renner als ik. Als ik kon aanklampen had ik een kans, maar het was over de limiet.”

De veelzijdige renner, die later deze maand de kopman van de Belgische ploeg is tijdens het WK in Vlaanderen, voelt zich goed in de Britse ronde. “Twee etappes winnen is een groot succes en met deze ploeg en deze benen, is de eindzege binnen handbereik. Dat past perfect in mijn voorbereiding op het WK. Het is ook gewoon mooi om te winnen, niet alleen omdat ik op deze aankomst Julian versloeg. Het is een heel speciale aankomst, dit maakt me echt trots.”

Ploegwerk

Van Aert was erg te spreken over het werk van zijn ploeg. “De ploeg was geweldig. We zijn nog maar met vijf man (na het uitvallen van Chris Harper, red.), maar nog steeds konden we de koers controleren. Ons plan was helder: we wilden voor de etappezege gaan. We hebben een jonge gast als Gijs Leemreize, die pas net prof is geworden. Ik denk dat hij veel leert en vaak afziet, omdat we hem veel laten werken.”

“Dan hebben we iemand als Tony Martin, die voor twee man op kop kan rijden. En dan hebben we Pascal Eenkhoorn en George Bennett, die me perfect door de finale hebben geloodst. Elke zege in de wielersport is een zege van de ploeg. Journalisten vinden het soms een beetje raar dat we dat steeds maar zeggen, maar het zou niet eerlijk zijn om deze jongens niet te noemen”, vertelde de Belg verder.

Nu staat Van Aert terug aan de leiding. “Maar met alleen al etappezeges zijn er veertig seconden bonificatie te verdienen, dat is meer dan het gat (twee seconden, red.) dat we nu hebben. We moeten op ieder ogenblik van de wedstrijd alert zijn. Er komen een paar sprints aan, Hayter en Alaphilippe zijn mijn belangrijkste tegenstanders in het klassement. Mijn focus lag vandaag op de etappezege, vanavond gaan we eens goed bekijken wat er nog komt.”